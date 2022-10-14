Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее июля 2023 года
13:20 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нижнеангарсктрансстрой» назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Определить общество с ограниченной ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой“ единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Тамань‘ Федерального дорожного агентства“ закупок работ по проектированию и восстановлению <…> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста. <…> Определить предельным сроком, на которые заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 г.», — говорится в тексте распоряжения.
НОВОСТИ
- 13:05 14.10.2022
- У РФ есть разведданные по диверсии на «Северных потоках» — Нарышкин
- 13:00 14.10.2022
- Жителям Херсонщины рекомендуется уехать из региона для обеспечения маневренности военных
- 12:42 14.10.2022
- Сбер вдвое увеличил выдачи образовательных кредитов
- 12:32 14.10.2022
- В Москве выявили 1 167 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 14.10.2022
- Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск — силовики ЛНР
- 12:18 14.10.2022
- Вице-мэр Ракова рассказала, как онкорейтинги больниц помогут в развитии ценностно-ориентированного здравоохранения
- 12:05 14.10.2022
- Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию
- 12:00 14.10.2022
- Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ
- 11:32 14.10.2022
- В России выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 14.10.2022
- Путин заявил, что с удивлением узнал высказывания Макрона по Карабаху, обсудит это с ним
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать