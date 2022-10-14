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НОВОСТИ

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее июля 2023 года

13:20 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Нижнеангарсктрансстрой» назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Определить общество с ограниченной ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой“ единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Тамань‘ Федерального дорожного агентства“ закупок работ по проектированию и восстановлению <…> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста. <…> Определить предельным сроком, на которые заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 г.», — говорится в тексте распоряжения.

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