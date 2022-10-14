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Две трети британцев считают ошибкой избрание Лиз Трасс премьером — опрос

14:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети жителей Великобритании считают, что избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра было ошибкой. На это указывают результаты проведенного компанией YouGov опроса, опубликованные в пятницу газетой «Таймс».

66% респондентов заявили, что члены правящей Консервативной партии ошиблись, когда выбрали лидером Трасс, которая 6 сентября возглавила кабинет министров, сменив Бориса Джонсона. Лишь 9% уверены, что сделанный выбор был верен, а 24% затрудняются с ответом. 35% опрошенных считают, что сейчас Джонсон бы лучше справился с обязанностями главы правительства, а 47% сказали то же об экс-главе Минфина Риши Сунаке, который был противником Трасс в финале голосования. 42% считают, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер был бы лучшим премьером, чем Трасс.

Среди нынешних сторонников тори ошибкой избрание Трасс считают 48% опрошенных (28% назвали выбор верным) и ровно 50% поддержали бы попытку депутатов отправить нового премьера в отставку (20% против такого шага). Уровень поддержки премьера еще ниже среди тех респондентов, которые голосовали за консерваторов на парламентских выборах 2019 года.

Последние опросы общественного мнения также указывают, что консерваторы потерпели бы сокрушительное поражение, если бы очередные выборы в британский парламент состоялись сейчас, а не в конце 2024 года.

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