Рогов рассказал об иностранных наемниках, попавших в ловушку в Запорожской области

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в пятницу кадры с иностранными наемниками, которые попали в ловушку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

«Группа около 10 человек иностранцев совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — написал Рогов в своем телеграм-канале под видео, содержащим кадры с нашлемной камеры погибшего западного наемника.

По его словам, наемники получили серьезный отпор, среди них есть погибшие и раненые. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система „Солнцепек“, — добавил Рогов.