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НОВОСТИ

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

14:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу сообщил об обстрелах города.

«Четыре прилета в Харькове», — написал он в своем телеграм-канале. Спустя несколько минут он сообщил о «еще нескольких взрывах».

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