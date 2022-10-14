Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
14:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу сообщил об обстрелах города.
«Четыре прилета в Харькове», — написал он в своем телеграм-канале. Спустя несколько минут он сообщил о «еще нескольких взрывах».
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