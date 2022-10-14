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Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам

15:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам, сообщил ТАСС глава города Александр Волга.

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании „Росэнергоатом“, уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от компании НАЭК („Энергоатом“, украинский оператор станции — прим. ТАСС), даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию», — сказал Волга после церемонии инаугурации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, где он присутствовал в качестве гостя.

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