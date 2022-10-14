Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам
15:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам, сообщил ТАСС глава города Александр Волга.
«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании „Росэнергоатом“, уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от компании НАЭК („Энергоатом“, украинский оператор станции — прим. ТАСС), даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию», — сказал Волга после церемонии инаугурации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, где он присутствовал в качестве гостя.
НОВОСТИ
- 15:32 14.10.2022
- ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
- 12:20 14.10.2022
- Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск — силовики ЛНР
- 21:20 13.10.2022
- Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
- 20:00 13.10.2022
- Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
- 18:40 13.10.2022
- ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
- 17:12 13.10.2022
- В четырех областях Украины слышны взрывы
- 16:00 13.10.2022
- Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
- 12:00 13.10.2022
- В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
- 11:32 13.10.2022
- ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
- 20:50 12.10.2022
- ФАС проверила цены на армейскую экипировку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать