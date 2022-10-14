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Секретная служба США знала о штурме Капитолия почти за две недели до него — WP

15:12 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, узнала о том, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа готовят штурм Капитолия почти за две недели до того, как он произошел 6 января 2021 года. Об этом сообщила в пятницу газета «Вашингтон пост» со ссылкой на документы, представленные днем ранее в ходе слушаний специального комитета Палаты представителей Конгресса США.

26 декабря к агентам поступило сообщение некого осведомителя, который предупреждал их о планах митингующих. «Они рассчитывают, что соберут достаточно большую группу для вооруженного марша по Вашингтону и что превзойдут численностью полицию, которая не сможет их остановить. В их планах настоящие убийства. Пожалуйста, отнеситесь к этой информации серьезно и глубоко изучите дело», — следует из документа.

Кроме того, по информации издания, сотрудники Секретной службы следили за чатами на сайтах, созданных в поддержку Трампа, и зафиксировали, что демонстранты намеревались принести с собой огнестрельное оружие, штурмовать Капитолий и убить вице-президента США Майка Пенса.

Представленные в ходе слушаний спецкомитета доказательства добавили Секретную службу к длинному списку органов национальной безопасности США, которые получали предупреждения о планирующемся штурме, но не смогли предотвратить его, отмечает газета.

«Мы видим, что Секретная служба и другие ведомства знали о вероятном проявлении насилия задолго до речи президента на Эллипсе (после речи на лужайке перед южным фасадом Белого дома Трамп якобы надеялся отправиться вместе со сторонниками к Конгрессу — прим. ТАСС). Тем не менее ряд свидетелей из Белого дома и Секретной службы ранее в своих показаниях заявляли, что не получали никаких разведданных о планируемом насилии <…>. Представленные доказательства однозначно свидетельствуют о том, что их показания не заслуживают доверия», — приводит «Вашингтон пост» мнение председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния).

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