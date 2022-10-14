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Украина получит первые комплексы NASAMS уже этом месяце — глава Минобороны

16:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получит первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение октября. Об этом заявил в пятницу министр обороны страны Алексей Резников.

«Вы знаете, что есть решение США поставить нам комплексы NASAMS. Уже наши специалисты обучаются обращению с ними. И первые эти комплексы будут поставлены на Украину в этом месяце», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США рассчитывают «в самом ближайшем будущем» передать Киеву первые два комплекса NASAMS. Всего, по его словам, США намерены поставить Украине восемь таких систем.

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