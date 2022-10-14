Необходимости расширять мобилизацию в обозримом будущем нет — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимость расширять объемы частичной мобилизации в обозримом будущем отсутствует, изначально Минобороны планировало призвать в рамках мобилизационных мероприятий меньше 300 тыс. человек. Об этом заявил в пятницу журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тыс. человек, это первое. Второе, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал Путин.