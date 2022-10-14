Украина перестала выступать за переговоры, как только войска РФ отошли от Киева — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Украины по переговорам с Россией изменилась в тот момент, когда войска РФ отошли от Киева. Об этом заявил журналистам в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Я в свою очередь, как вы знаете, и выступая в Кремле при принятии решения по субъектам Федерации, говорил о том, что мы открыты, мы всегда открыты [для переговоров], — отметил Путин. — Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Как только [российские] войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало, вот и все. Если они созреют для этого — пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».

«Они [киевские власти] все время говорили о том, что хотят переговоров и вроде как просили этого, а сейчас приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. Ну, о чем же здесь можно говорить?» — заключил глава российского государства.