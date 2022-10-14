РФ закроет зерновой коридор, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли через него — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, но такой факт пока не установлен. Об этом заявил журналистам в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, взрывчатое вещество, был отправлен морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет — это вопрос. Ответа на него пока нет», — сказал президент. Он напомнил, что зерновые коридоры организовывались под предлогом вывоза продукции беднейшим странам. «Но если <…> выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора», — сказал он.