Россия в 2022 году снизит добычу газа приблизительно на 10% — Новак

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2022 году может снизить добычу природного газа на около 10%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

«Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но, если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до», — сказал он.

По данным Росстата, Россия в январе — августе 2022 года снизила добычу природного газа на 10,4%, до 389 млрд куб. м.