Россия в 2022 году снизит добычу газа приблизительно на 10% — Новак
17:40 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2022 году может снизить добычу природного газа на около 10%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
«Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но, если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до», — сказал он.
По данным Росстата, Россия в январе — августе 2022 года снизила добычу природного газа на 10,4%, до 389 млрд куб. м.
НОВОСТИ
- 16:32 14.10.2022
- Необходимости расширять мобилизацию в обозримом будущем нет — Путин
- 15:32 14.10.2022
- ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
- 12:20 14.10.2022
- Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск — силовики ЛНР
- 21:20 13.10.2022
- Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
- 20:00 13.10.2022
- Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
- 18:40 13.10.2022
- ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
- 17:12 13.10.2022
- В четырех областях Украины слышны взрывы
- 16:00 13.10.2022
- Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
- 12:00 13.10.2022
- В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
- 11:32 13.10.2022
- ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать