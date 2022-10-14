Жителям Венгрии предстоит ответить на вопросы анкеты относительно санкций против РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкеты для участия в общенациональных консультациях по проблеме санкций, введенных Евросоюзом против России, стали поступать в пятницу в почтовые ящики жителей по всей Венгрии. Об этом сообщила венгерская газета «Непсава».

По сведениям издания, анкета содержит семь следующих вопросов, на которые предлагается ответить гражданам: «Согласны ли вы с санкциями Брюсселя в отношении нефти?», «Согласны ли вы с санкциями на поставки газа?», «Согласны ли вы с санкциями на твердое топливо (например, уголь) из России?», «Согласны ли вы с санкциями в отношении ядерных топливных элементов?», «Согласны ли вы с тем, что инвестиции в АЭС в Пакше также должны быть охвачены санкционными мерами?», «Согласны ли вы с санкциями, ограничивающими туризм?», «Согласны ли вы с санкциями, которые вызывают рост цен на продукты питания?».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении провести общенациональные консультации по антироссийским санкциям 26 сентября в своем выступлении в парламенте страны.