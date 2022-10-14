Основные работы по ремонту Крымского моста могут быть завершены к концу года

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года. Об этом журналистам в пятницу в рамках выставки «Дорога 2022» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Найдены технологии как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <…> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат», — сказал Хуснуллин.

По его словам, сегодня в работах на мосту «мобилизовано» 250 человек, 20 единиц техники. «В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек», — сказал он.