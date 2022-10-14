Часть грузовиков будут отправлять к Крым не через мост, а другими маршрутами
20:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Технически мост готов будет пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому какая-то техника, пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, — они поедут в обычном режиме. Машины, которые груженные, они либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршруту по новым территориям», — сказал Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, грузовики уже ездят полноценно по новым территориям РФ из Крыма. «Кстати, у нас уже полноценно грузовые машины по новым территориям через пропускной пункт Джанкой с выходом на пропускной пункт Новоазовск Ростовской области из Крыма уже полноценно ездят», — добавил вице-премьер.
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