Швеция не захотела делиться итогами расследования ЧП на газопроводах даже с Германией и Данией
21:10 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов на «Северных потоках». Швеция, пишет издание, мотивировала отказ тем, «что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами».
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