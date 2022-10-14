Швеция не захотела делиться итогами расследования ЧП на газопроводах даже с Германией и Данией

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» из-за высокого уровня секретности. Об этом в пятницу сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на источники.

По его информации, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов на «Северных потоках». Швеция, пишет издание, мотивировала отказ тем, «что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами».