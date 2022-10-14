Минюст РФ пополнил списки физлиц и СМИ иноагентов

22:00 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов журналистов Дмитрия Низовцева, Тихона Дзядко и соратницу оппозиционера Навального Киру Ярмыш.

Согласно обновленному в пятницу на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США. Дзядко, Низовцев и Ярмыш в настоящее время проживают за рубежом.

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ - иностранных агентов журналиста-кинокритика Антона Долина и бывшего заместителя главного редактора газеты "Ведомости" Кирилла Харатьяна, следует из данных обновленного в пятницу реестра. Кроме Долина и Харатьяна, в реестр внесены: бывший главный редактор заблокированного за связь с нежелательной организацией издания "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, а также журналисты Владимир Рувинский, Иван Жадаев и Наталья Телегина.



