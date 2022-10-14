Минюст РФ пополнил списки физлиц и СМИ иноагентов
22:00 14.10.2022 Источник: Интерфакс
Согласно обновленному в пятницу на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США. Дзядко, Низовцев и Ярмыш в настоящее время проживают за рубежом.
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ - иностранных агентов журналиста-кинокритика Антона Долина и бывшего заместителя главного редактора газеты "Ведомости" Кирилла Харатьяна, следует из данных обновленного в пятницу реестра. Кроме Долина и Харатьяна, в реестр внесены: бывший главный редактор заблокированного за связь с нежелательной организацией издания "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, а также журналисты Владимир Рувинский, Иван Жадаев и Наталья Телегина.
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