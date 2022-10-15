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НОВОСТИ

Прокуратура проверяет факты фиктивного приема в университет "Синергия" более 800 подлежащих мобилизации

22:43 14.10.2022

Представители московской прокуратуры и столичного Главного управления МВД России проводят проверку по факту выявления более 800 фактов фиктивного приема в негосударственное образовательное частное учреждение «Синергия». Предполагается, что целью граждан было уклонение от частичной мобилизации. По предварительным данным силовиков, за выдачу справки об обучении в учреждении граждане передавали университету 180 тыс. руб. Напомним, студенты вузов получают право на отсрочку от мобилизации.

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института по факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере. Сейчас прокуроры и следователи устанавливают точное число преступных фактов, граждан, которым выданы такие справки, а также тех, кто причастен к совершению преступлений.

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