Прокуратура проверяет факты фиктивного приема в университет "Синергия" более 800 подлежащих мобилизации
22:43 14.10.2022
Представители московской прокуратуры и столичного Главного управления МВД России проводят проверку по факту выявления более 800 фактов фиктивного приема в негосударственное образовательное частное учреждение «Синергия». Предполагается, что целью граждан было уклонение от частичной мобилизации. По предварительным данным силовиков, за выдачу справки об обучении в учреждении граждане передавали университету 180 тыс. руб. Напомним, студенты вузов получают право на отсрочку от мобилизации.
Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института по факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере. Сейчас прокуроры и следователи устанавливают точное число преступных фактов, граждан, которым выданы такие справки, а также тех, кто причастен к совершению преступлений.
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