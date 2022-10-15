0
0
28
НОВОСТИ

Из-за энергокризиса почти 40% компаний ФРГ вынуждены уйти с тех или иных рынков

11:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина предприятий в Германии в последнее время из-за последствий энергетического кризиса не смогли осуществить запланированные инвестиции, а 39% даже были вынуждены полностью уйти с тех или иных рынков. Об этом в субботу сообщила газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY, «Эрнст энд Янг»).

В исследовании приняли участие 760 руководителей крупных компаний, 100 из которых находятся в Германии. «В прошлом германские компании получали огромную выгоду от свободной международной торговли», — отметил партнер EY в регионе Западной Европы Константин Галл. По его словам, экономика ФРГ особенно сильно зависит от путей свободной торговли, международного регулирования и надежных цепочек поставок. «В настоящее время эта бизнес-модель Германии сталкивается с, вероятно, самой большой проблемой за все время существования Федеративной Республики, учитывая многочисленные кризисные ситуации», — подчеркнул он.

Однако не только энергетический кризис и инфляция сказываются на экономике Германии. Пандемия коронавируса также по-прежнему беспокоит предприятия. Так, 53% опрошенных предпринимателей считают самым большим риском новые сбои в работе глобальных розничных сетей и экономических процессах из-за пандемии, что на 9% больше чем в целом в мире. Во многом это связано с тем, что германские фирмы особенно активно работают в Китае, где правительство по-прежнему придерживается очень строгой стратегии по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем они опасаются растущей изоляции КНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 15.10.2022
Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области сильно поврежден - «Укрэнерго»
0
55
10:30 15.10.2022
По поручению Байдена Украина получит дополнительную военную помощь на $725 млн - Белый дом
0
186
10:20 15.10.2022
По расследованию ЧП на «Северных потоках» Швеция работает с Данией и Германией - Андерссон
0
202
09:30 15.10.2022
На Украине были испытаны практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ - источник
0
320
09:20 15.10.2022
Попытки Киева сорвать отопительной сезон в Запорожской области пример геноцида - Рогов
0
266
22:43 14.10.2022
Прокуратура проверяет факты фиктивного приема в университет "Синергия" более 800 подлежащих мобилизации
0
975
22:00 14.10.2022
Минюст РФ пополнил списки физлиц и СМИ иноагентов
0
854
21:10 14.10.2022
Швеция не захотела делиться итогами расследования ЧП на газопроводах даже с Германией и Данией
0
968
20:31 14.10.2022
Скончался актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере
0
798
20:00 14.10.2022
Часть грузовиков будут отправлять к Крым не через мост, а другими маршрутами
0
900

Возврат к списку