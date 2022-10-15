Из-за энергокризиса почти 40% компаний ФРГ вынуждены уйти с тех или иных рынков
11:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В исследовании приняли участие 760 руководителей крупных компаний, 100 из которых находятся в Германии. «В прошлом германские компании получали огромную выгоду от свободной международной торговли», — отметил партнер EY в регионе Западной Европы Константин Галл. По его словам, экономика ФРГ особенно сильно зависит от путей свободной торговли, международного регулирования и надежных цепочек поставок. «В настоящее время эта бизнес-модель Германии сталкивается с, вероятно, самой большой проблемой за все время существования Федеративной Республики, учитывая многочисленные кризисные ситуации», — подчеркнул он.
Однако не только энергетический кризис и инфляция сказываются на экономике Германии. Пандемия коронавируса также по-прежнему беспокоит предприятия. Так, 53% опрошенных предпринимателей считают самым большим риском новые сбои в работе глобальных розничных сетей и экономических процессах из-за пандемии, что на 9% больше чем в целом в мире. Во многом это связано с тем, что германские фирмы особенно активно работают в Китае, где правительство по-прежнему придерживается очень строгой стратегии по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем они опасаются растущей изоляции КНР.
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