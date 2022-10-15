Росгвардия взяла под охрану военкоматы
13:30 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в т. ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Хинштейна, уже были задержания злоумышленников с поличным. «Например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью», — уточнил депутат.
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