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Росгвардия взяла под охрану военкоматы

13:30 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия приняла меры по усилению охраны военкоматов в связи с участившимися нападениями на них. Об этом сообщил в субботу глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в т. ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, уже были задержания злоумышленников с поличным. «Например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью», — уточнил депутат.

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