В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики
13:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно распоряжению врио главы республики Дениса Пушилина сейчас проводится подключение объектов сферы образования, здравоохранения и иных объектов социальной сферы. На утро 15 октября подключены 163 школы (35,4%), 100 дошкольных учреждений (23,5%), более половины лечебных учреждений (148 объектов) и другие объекты. Также подключены почти 2 000 жилых домов», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.
По данным министерства, работа ведется во всех населенных пунктах республики.
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