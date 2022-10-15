В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети школ и половины больниц Донецкой Народной Республики (ДНР) уже начали отапливаться. Об этом сообщили в субботу в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.



«Согласно распоряжению врио главы республики Дениса Пушилина сейчас проводится подключение объектов сферы образования, здравоохранения и иных объектов социальной сферы. На утро 15 октября подключены 163 школы (35,4%), 100 дошкольных учреждений (23,5%), более половины лечебных учреждений (148 объектов) и другие объекты. Также подключены почти 2 000 жилых домов», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.



По данным министерства, работа ведется во всех населенных пунктах республики.



