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В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики

13:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети школ и половины больниц Донецкой Народной Республики (ДНР) уже начали отапливаться. Об этом сообщили в субботу в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

«Согласно распоряжению врио главы республики Дениса Пушилина сейчас проводится подключение объектов сферы образования, здравоохранения и иных объектов социальной сферы. На утро 15 октября подключены 163 школы (35,4%), 100 дошкольных учреждений (23,5%), более половины лечебных учреждений (148 объектов) и другие объекты. Также подключены почти 2 000 жилых домов», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, работа ведется во всех населенных пунктах республики.

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