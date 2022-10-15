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В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат

16:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Ирака может быть сформировано в течение ближайших двух недель. С таким утверждением выступил в субботу депутат иракского Совета представителей (парламента), член совета политического движения «Евфрат» Ихаб Айяд.

«Назначенный главой правительства Мухаммед ас-Судани сможет сформировать новый кабинет министров в течение 10-15 дней», — отметил Айяд, слова которого привел новостной портал «Шафак ньюс». По его убеждению, действия ас-Судани, направленные на создание будущего правительства, «пользуются большой политической поддержкой парламентских блоков и партий».

«Ас-Судани начал переговоры по составу правительства уже через несколько часов после своего назначения», — добавил Айяд. «Переговоры, — по его мнению, — проходят в позитивной атмосфере».

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