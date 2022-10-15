В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат
16:40 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Назначенный главой правительства Мухаммед ас-Судани сможет сформировать новый кабинет министров в течение 10-15 дней», — отметил Айяд, слова которого привел новостной портал «Шафак ньюс». По его убеждению, действия ас-Судани, направленные на создание будущего правительства, «пользуются большой политической поддержкой парламентских блоков и партий».
«Ас-Судани начал переговоры по составу правительства уже через несколько часов после своего назначения», — добавил Айяд. «Переговоры, — по его мнению, — проходят в позитивной атмосфере».
НОВОСТИ
- 16:09 15.10.2022
- В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"
- 16:00 15.10.2022
- В московском метро начал курсировать новый тематический поезд "Сибирь здесь"
- 15:51 15.10.2022
- На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
- 15:43 15.10.2022
- В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- 15:38 15.10.2022
- В Москве выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе увеличился в 2,3 раза
- 15:15 15.10.2022
- Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА
- 13:40 15.10.2022
- В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики
- 13:30 15.10.2022
- Росгвардия взяла под охрану военкоматы
- 12:20 15.10.2022
- Все знают о результатах военных интервенций НАТО, но о победах ничего не известно - Грушко
- 12:10 15.10.2022
- Кандидатом на выборах президента Казахстана зарегистрирован Мейрам Кажыкен - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать