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НОВОСТИ

Новому главе британского Минфина придется сокращать госрасходы и повышать налоги

17:05 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джереми Хант, назначенный в пятницу министром финансов Великобритании, признал, что ему придется сокращать бюджетные расходы и повышать налоги, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране.

«Нам предстоит принять очень сложные решения. Правительство не сможет тратить столько, сколько бы многим хотелось, увеличивая расходы. Всем государственным ведомствам придется найти больше способов увеличить эффективность их работы, чем они планировали. Мы не сможем сокращать налоги так быстро, как надеялись, и некоторые налоги вырастут», — заявил он в субботнем интервью телеканалу «Скай ньюс», подчеркнув, что хочет быть честен с британцами.

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