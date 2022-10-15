Новому главе британского Минфина придется сокращать госрасходы и повышать налоги
17:05 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам предстоит принять очень сложные решения. Правительство не сможет тратить столько, сколько бы многим хотелось, увеличивая расходы. Всем государственным ведомствам придется найти больше способов увеличить эффективность их работы, чем они планировали. Мы не сможем сокращать налоги так быстро, как надеялись, и некоторые налоги вырастут», — заявил он в субботнем интервью телеканалу «Скай ньюс», подчеркнув, что хочет быть честен с британцами.
НОВОСТИ
- 17:15 15.10.2022
- На следующей неделе сформируют рабочую группу по импортозамещению - Минкультуры РФ
- 16:40 15.10.2022
- В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат
- 16:09 15.10.2022
- В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"
- 16:00 15.10.2022
- В московском метро начал курсировать новый тематический поезд "Сибирь здесь"
- 15:51 15.10.2022
- На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
- 15:43 15.10.2022
- В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- 15:38 15.10.2022
- В Москве выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе увеличился в 2,3 раза
- 15:15 15.10.2022
- Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА
- 13:40 15.10.2022
- В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики
- 13:30 15.10.2022
- Росгвардия взяла под охрану военкоматы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать