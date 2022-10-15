На следующей неделе сформируют рабочую группу по импортозамещению - Минкультуры РФ
17:15 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас уже есть общее понимание, по крайней мере, по костяку этой рабочей группы, — сказала она. — Список у нас формируется, я думаю, что за будущую неделю мы его подготовим с коллегами». Замминистра уточнила, что в рабочую группу войдут представители профильных департаментов и министерств, а также федеральных подведомственных учреждений и производителей.
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