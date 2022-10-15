В Лейпциге более 1000 человек вышли на акцию протеста против роста цен на энергию
19:05 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, в демонстрации участвовали представители более 40 организаций левого толка — от профсоюзов до защитников окружающей среды и Левой партии. Под девизом «Хватит! Мы не замораживаем прибыль» активисты требовали доступное жилье и реальную компенсацию за высокий уровень инфляции.
Как передает агентство, несколько сотен участников демонстрации в Потсдаме призывали к увеличению государственной помощи населению в условиях энергетического кризиса. «Речь идет об обеспечении средств к существованию», — сказал лидер фракции Левой партии в Бранденбурге Себастьян Вальтер.
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