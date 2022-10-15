0
0
31
НОВОСТИ

В Лейпциге более 1000 человек вышли на акцию протеста против роста цен на энергию

19:05 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше одной тысячи человек в субботу приняли участие в демонстрации протеста против роста цен на энергоносители и продукты питания в Лейпциге (федеральная земля Саксония) на востоке Германии. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, в демонстрации участвовали представители более 40 организаций левого толка — от профсоюзов до защитников окружающей среды и Левой партии. Под девизом «Хватит! Мы не замораживаем прибыль» активисты требовали доступное жилье и реальную компенсацию за высокий уровень инфляции.

Как передает агентство, несколько сотен участников демонстрации в Потсдаме призывали к увеличению государственной помощи населению в условиях энергетического кризиса. «Речь идет об обеспечении средств к существованию», — сказал лидер фракции Левой партии в Бранденбурге Себастьян Вальтер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 15.10.2022
По фактам необоснованного роста цен в Белоруссии открыли почти два десятка дел
0
73
17:15 15.10.2022
На следующей неделе сформируют рабочую группу по импортозамещению - Минкультуры РФ
0
250
17:05 15.10.2022
Новому главе британского Минфина придется сокращать госрасходы и повышать налоги
0
245
16:40 15.10.2022
В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат
0
254
16:09 15.10.2022
В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"
0
245
16:00 15.10.2022
В московском метро начал курсировать новый тематический поезд "Сибирь здесь"
0
302
15:51 15.10.2022
На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
0
274
15:43 15.10.2022
В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева
0
279
15:38 15.10.2022
В Москве выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе увеличился в 2,3 раза
0
266
15:15 15.10.2022
Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА
0
293

Возврат к списку