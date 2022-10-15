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По фактам необоснованного роста цен в Белоруссии открыли почти два десятка дел

19:15 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские прокуроры санкционировали арест четырех человек в связи с необоснованным ростом цен, в республике по этим фактам возбуждено 18 уголовных дел. Об этом сообщила в субботу начальник управления информации Генеральной прокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак.

«На сегодняшний день возбуждено 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей (около $2,7 млн). Большинство из них возбуждено органами прокуратуры по материалам департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Прокурорами санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 4 лиц, по ряду фигурантов такой вопрос находится на рассмотрении», — сказала официальный представитель Генпрокуратуры.

Курчак добавила, что во исполнение директивы главы государства по поручению Генерального прокурора вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании в прокуратуре поставлены «на особый контроль». «Прокуроры ежедневно анализируют информацию о работе контролирующих и иных государственных органов по недопущению роста цен», — отметила она.

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