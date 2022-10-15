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Если Трасс не повысит военные расходы Министр обороны Великобритании уйдет в отставку - СМИ

20:10 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если премьер-министр Лиз Трасс откажется от своего обещания повысить расходы на оборону страны. Об этом сообщает в субботу телеканал «Скай ньюс».

Отвечая на вопрос, станет ли сокращение военных расходов поводом для отставки Уоллеса, источник «Скай ньюс» в министерстве обороны заявил, что глава ведомства ожидает, что премьер-министр будет держать свое слово. Летом в ходе борьбы с пост главы правительства Трасс заявила, что к 2026 году оборонный бюджет будет повышен с нынешнего уровня 2% ВВП страны до 2,5%, а к 2030 году этот показатель достигнет уже 3% британского ВВП. Это было одной из причин, побудивших Уоллеса поддержать ее, а не боровшегося с Трасс за премьерское кресло экс-главу Минфина Риши Сунака, который отказывался гарантировать увеличение военного бюджета к конкретному сроку. Сам Уоллес, который является одним из самых популярных политиков в правящей партии тори и считался фаворитом на пост премьера, тогда отказался вступать в гонку.

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