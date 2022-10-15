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НОВОСТИ

В Италии прошли акции против поставок оружия Украине и антироссийский санкций

20:20 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен сторонников партии «Суверенная и народная Италия» приняли участие в субботу в акции на площади Святых апостолов в центре Рима, передает корреспондент ТАСС.

Партия, представители которой не смогли пройти в парламент по итогам прошедших 25 сентября парламентских выборов, выступает за прекращение поставок оружия Киеву, выход страны из ЕС и НАТО, а также отмену антироссийских санкций.

«Перед выборами 51% итальянцев выступали против антироссийских санкций и обязательств [Италии] в отношении конфликта на Украине. Сегодня этот показатель возрос до 60%, — отметил представитель политического образования Антонио Ингройя. — У нас как итальянского народа есть обязательство, мы должны быть посланниками мира».

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