В Италии прошли акции против поставок оружия Украине и антироссийский санкций
20:20 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия, представители которой не смогли пройти в парламент по итогам прошедших 25 сентября парламентских выборов, выступает за прекращение поставок оружия Киеву, выход страны из ЕС и НАТО, а также отмену антироссийских санкций.
«Перед выборами 51% итальянцев выступали против антироссийских санкций и обязательств [Италии] в отношении конфликта на Украине. Сегодня этот показатель возрос до 60%, — отметил представитель политического образования Антонио Ингройя. — У нас как итальянского народа есть обязательство, мы должны быть посланниками мира».
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