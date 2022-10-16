Воскресенье, 16 октября, будет в Москве теплым и солнечным
09:00 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 09:22 16.10.2022
- Председатель КНР: Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться
- 09:10 16.10.2022
- Китай не отказывается от силового варианта воссоединения с Тайванем, но надеется на мирный - Си Цзиньпин
- 20:20 15.10.2022
- В Италии прошли акции против поставок оружия Украине и антироссийский санкций
- 20:10 15.10.2022
- Если Трасс не повысит военные расходы Министр обороны Великобритании уйдет в отставку - СМИ
- 19:15 15.10.2022
- По фактам необоснованного роста цен в Белоруссии открыли почти два десятка дел
- 19:05 15.10.2022
- В Лейпциге более 1000 человек вышли на акцию протеста против роста цен на энергию
- 17:15 15.10.2022
- На следующей неделе сформируют рабочую группу по импортозамещению - Минкультуры РФ
- 17:05 15.10.2022
- Новому главе британского Минфина придется сокращать госрасходы и повышать налоги
- 16:40 15.10.2022
- В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат
- 16:09 15.10.2022
- В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать