Воскресенье, 16 октября, будет в Москве теплым и солнечным

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.