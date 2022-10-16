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НОВОСТИ

Китай не отказывается от силового варианта воссоединения с Тайванем, но надеется на мирный - Си Цзиньпин

09:10 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

«Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — сказал он.

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