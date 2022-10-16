Председатель КНР: Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться

09:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР никогда не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР твердо придерживается независимой и мирной внешней политики.