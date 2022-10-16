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НОВОСТИ

По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ

12:55 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в воскресенье во всех областях Украины. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным издания «Клименко тайм», воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Власти Одесской, Николаевской, Полтавской, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.

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