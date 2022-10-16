По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
12:55 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Одесской, Николаевской, Полтавской, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.
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