По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в воскресенье во всех областях Украины. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным издания «Клименко тайм», воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Власти Одесской, Николаевской, Полтавской, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.