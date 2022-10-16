Тайвань не пойдет на уступки в вопросе суверенитета - заявление

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань никогда не пойдет на уступки в вопросах, касающихся своего суверенитета, свободы и приверженности демократическим ценностям. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель тайбэйской администрации Чжан Дуньхань, комментируя высказывания генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина на открытии XX съезда Компартии Китая о перспективах воссоединения с островом.

«Наша позиция очень твердая. Тайваньский народ единодушен в том, что нельзя идти на уступки в вопросах суверенитета, демократии и свободы, и исходит из того, что конфронтация не является вариантом для обеих сторон пролива», — говорится в заявлении.