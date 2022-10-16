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ВС РФ нанесли удары по по объектам военного управления и системы энергетики Украины - Минобороны

14:15 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели ударов были достигнуты. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, цели ударов были достигнуты. «Все назначенные объекты поражены», — добавил он.

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