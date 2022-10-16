Замгенсека ООн проведет в Москве переговоры по зерновой сделке

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс прибыл в воскресенье в Москву, где у него должны состояться переговоры по зерновой сделке. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

Собеседник агентства отметил, что все встречи Гриффитса в РФ будут носить закрытый характер, программа еще уточняется.

Ранее источник ТАСС сообщал, что у замгенсека ООН в Москве планируются встречи в министерстве обороны и министерстве иностранных дел, в том числе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.