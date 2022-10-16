Замгенсека ООн проведет в Москве переговоры по зерновой сделке
15:15 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собеседник агентства отметил, что все встречи Гриффитса в РФ будут носить закрытый характер, программа еще уточняется.
Ранее источник ТАСС сообщал, что у замгенсека ООН в Москве планируются встречи в министерстве обороны и министерстве иностранных дел, в том числе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.
НОВОСТИ
- 14:15 16.10.2022
- ВС РФ нанесли удары по по объектам военного управления и системы энергетики Украины - Минобороны
- 12:55 16.10.2022
- По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
- 12:10 16.10.2022
- Тайвань не пойдет на уступки в вопросе суверенитета - заявление
- 09:40 16.10.2022
- Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь
- 09:22 16.10.2022
- Председатель КНР: Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться
- 09:10 16.10.2022
- Китай не отказывается от силового варианта воссоединения с Тайванем, но надеется на мирный - Си Цзиньпин
- 09:00 16.10.2022
- Воскресенье, 16 октября, будет в Москве теплым и солнечным
- 20:20 15.10.2022
- В Италии прошли акции против поставок оружия Украине и антироссийских санкций
- 20:10 15.10.2022
- Если Трасс не повысит военные расходы Министр обороны Великобритании уйдет в отставку - СМИ
- 19:15 15.10.2022
- По фактам необоснованного роста цен в Белоруссии открыли почти два десятка дел
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать