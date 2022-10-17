В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошло в понедельник утром в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Информацию о причине взрывов и иных подробностей издание пока не сообщает.

Ранее в понедельник в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушную тревогу объявили и в ряде других регионов Украины.