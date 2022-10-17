На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP

10:00 Источник: Газета.Ru

В умах лидеров и населения стран Запада все чаще находят отклик идеи президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание напомнило, что в конце сентября глава РФ выступил с речью, которая, как сказано в публикации, «прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы».

30 сентября Путин заявлял, что правящие круги Запада «сбросили маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.

Ранее он выразил мнение, что Запад может зайти в тупик экономического и социального кризиса на фоне заботы только об интересах «золотого миллиарда».

До этого Путин говорил, что наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории. По словам главы государства, раньше тормозом для развития было однополярное устройство мира. Путин также указал на несправедливость модели тотального доминирования «золотого миллиарда». Газета.Ru