На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
10:00 17.10.2022 Источник: Газета.Ru
В умах лидеров и населения стран Запада все чаще находят отклик идеи президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Post.
Издание напомнило, что в конце сентября глава РФ выступил с речью, которая, как сказано в публикации, «прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы».
30 сентября Путин заявлял, что правящие круги Запада «сбросили маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.
Ранее он выразил мнение, что Запад может зайти в тупик экономического и социального кризиса на фоне заботы только об интересах «золотого миллиарда».
До этого Путин говорил, что наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории. По словам главы государства, раньше тормозом для развития было однополярное устройство мира. Путин также указал на несправедливость модели тотального доминирования «золотого миллиарда». Газета.Ru
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