Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
10:20 17.10.2022 Источник: Коммерсант.ru
Несмотря на геополитическое обострение, Европа наращивает закупки российского СПГ на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». За девять месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров, поскольку цены на газ в регионе сейчас самые высокие в мире.
Часть аналитиков полагает, что рост поставок СПГ демонстрирует устойчивость этого канала экспорта и свидетельствует о необходимости развивать именно его, а не строить новые газопроводы. Коммерсантъ
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