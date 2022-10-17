Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Несмотря на геополитическое обострение, Европа наращивает закупки российского СПГ на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». За девять месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров, поскольку цены на газ в регионе сейчас самые высокие в мире.

Часть аналитиков полагает, что рост поставок СПГ демонстрирует устойчивость этого канала экспорта и свидетельствует о необходимости развивать именно его, а не строить новые газопроводы. Коммерсантъ



