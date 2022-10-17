Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м
11:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 351 за 1 тыс. куб. м, или 134 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Снижение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС в максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.
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