Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 351 за 1 тыс. куб. м, или 134 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Снижение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС в максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.