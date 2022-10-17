0
0
57
НОВОСТИ

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м

11:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 351 за 1 тыс. куб. м, или 134 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Снижение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС в максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 17.10.2022
Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
0
3
11:05 17.10.2022
Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей
0
50
10:32 17.10.2022
Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель
0
109
10:20 17.10.2022
Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
0
132
10:05 17.10.2022
Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT
0
160
10:00 17.10.2022
На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
0
177
09:32 17.10.2022
Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
0
241
09:20 17.10.2022
В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ
0
265
09:05 17.10.2022
По Крымскому мосту началось движение автобусов
0
225
09:00 17.10.2022
Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
0
214

Возврат к списку