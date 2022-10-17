0
0
50
НОВОСТИ

Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей

11:05 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

«Провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий „духовно-нравственные ценности“ и „духовно-нравственное воспитание“, — говорится в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ совместно с региональными властями, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее — ежегодно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 17.10.2022
Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
0
3
11:00 17.10.2022
Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м
0
57
10:32 17.10.2022
Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель
0
109
10:20 17.10.2022
Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
0
132
10:05 17.10.2022
Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT
0
160
10:00 17.10.2022
На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
0
177
09:32 17.10.2022
Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
0
241
09:20 17.10.2022
В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ
0
265
09:05 17.10.2022
По Крымскому мосту началось движение автобусов
0
225
09:00 17.10.2022
Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
0
214

Возврат к списку