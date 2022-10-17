Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей
11:05 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
«Провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий „духовно-нравственные ценности“ и „духовно-нравственное воспитание“, — говорится в одном из пунктов.
Поручение дано правительству РФ совместно с региональными властями, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее — ежегодно.
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