В России выявили 10 403 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 403, летальных исходов из-за ковида — на 92. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 12 354 случая в заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии — 21 314 957 и 388 993 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 513 против 18 441 днем ранее, до 20 618 358.
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