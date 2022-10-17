В России выявили 10 403 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 403, летальных исходов из-за ковида — на 92. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 354 случая в заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии — 21 314 957 и 388 993 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 513 против 18 441 днем ранее, до 20 618 358.