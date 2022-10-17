В Роскомнадзор поступило более 1 тыс. обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книгах

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи обращений с жалобами на распространение книжной продукции, содержащей ЛГБТ-пропаганду, поступило в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной думы. Об этом в понедельник сообщил глава ведомства Андрей Липов.

«К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции. Сегодня действующее законодательство не позволило принять меры реагирования по ограничению распространения таких книг. Книги имеют возрастное ограничение 18+ и распространяются в упаковке, но ничто не мешает детям свободно приобретать такие книги», — сказал он в рамках больших парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.