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ЕС оставил в прошлом «наивность» в отношениях с Китаем — глава МИД Нидерландов

12:20 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра утверждает, что ЕС оставил «наивность» в отношениях с Китаем в прошлом. Об этом он заявил по прибытии в понедельник на заседание министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

«В диалоге с Китаем растет реализм. Мы оставляем наивность позади», — сказал Хукстра.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическая служба Европейского союза порекомендовала странам объединения занять более жесткую позицию по отношению к Китаю. Утверждалось, что, по словам официальных лиц ЕС, поддержка Китаем России в рамках специальной военной операции на Украине, угрозы КНР по отношению к Тайваню, а также нарушения прав человека в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) указывают на необходимость переосмысления существующей политики Евросоюза.

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