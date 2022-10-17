В Москве выявили 676 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 676 против 948 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 12 июля, когда было выявлено 559 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 220 159 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 19 против 18 днем ранее, до 46 415. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 878, до 3 026 990.
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