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НОВОСТИ

На Украине обесточены сотни населенных пунктов, сообщил Шмыгаль

13:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетическая инфраструктура трех областей Украины пострадала в результате ударов в понедельник утром. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня утром в очередной раз атакована энергетическая инфраструктура Украины в трех областях. В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также нанесены удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены», — отметил он в телеграм-канале.

Шмыгаль информировал, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения и призвал жителей «сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки».

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