Намерение Израиля поставлять оружие Украине разрушит отношения с РФ — Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден, что Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие на Украину, этот шаг разрушит межгосударственные отношения с Россией. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале в понедельник.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал политик.