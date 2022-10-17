Намерение Израиля поставлять оружие Украине разрушит отношения с РФ — Медведев
13:05 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден, что Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие на Украину, этот шаг разрушит межгосударственные отношения с Россией. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале в понедельник.
«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал политик.
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