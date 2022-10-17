Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска на николаево-криворожском направлении пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону в Херсонской области, уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и 8 автомобилей», — сказал он.