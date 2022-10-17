В России за 2 года с чиновников взыскано необоснованное имущество на $2 млрд — Краснов

13:32

Российские суды за два года по обращению прокуроров взыскали с чиновников необоснованное имущество почти на 2 млрд долларов. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече в Эр-Рияде с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом.

Он отметил, что в России сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства. «Прокурорам предоставлено право предъявлять иски в отношении чиновников, не представивших доказательства законности происхождения принадлежащего им имущества. Только за последние два года судами его взыскано на сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов США», — сообщил российский генпрокурор.