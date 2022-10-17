Спикер Сената Польши обвинил власти страны в стремлении вывести республику из ЕС
14:00 17.10.2022
Правящая в Польше партия «Закон и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского ведет страну к Polexit, как называют в республике выход из Евросоюза по аналогии с Brexit. Об этом заявил в понедельник журналистам спикер верхней палаты польского парламента (Сената) Томаш Гродзкий.
«Нет никаких сомнений, что как риторика главы PiS, так и поведение некоторых деятелей этой партии <…> не означают ничего иного, кроме как провоцирование и подготовка нас к Polexit», — сказал он.
По словам спикера, лишение Польши средств из европейского бюджета и Фонда восстановления после пандемии «в финансовом измерении трагично». «Отсутствие денег, этого финансового кислорода из ЕС, означает катастрофу, остановку инвестиций, отсутствие импульса для развития, откат к ПНР (Польской Народной Республике — прим. ТАСС)», — указал Гродзкий.
Европейская комиссия (ЕК) в начале июня утвердила национальный план восстановления Польши, в рамках которого республика могла получить 23,9 млрд евро в дотациях и 11,5 млрд евро в виде кредитов в рамках Фонда восстановления после пандемии.
Однако, как предупредила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти средства будут выплачены только при выполнении Варшавой всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Варшава палату ликвидировала, но этого шага Еврокомиссии оказалось недостаточно. В частности, пока не выполнено требование Европейского суда о восстановлении на работе судей, которые были отстранены в период функционирования дисциплинарной палаты.
В понедельник газета «Речь Посполита» написала, что Польша может лишиться не только средств из Фонда восстановления, но и 75 млрд евро из обычного бюджета ЕС, причитающихся республике в рамках региональной политики ЕС.
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