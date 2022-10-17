Запорожская АЭС перестала получать электричество со стороны Украины — Рогов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, перестала получать электричество для собственных нужд со стороны Украины. Об этом в понедельник заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Днепровская линия [со стороны Украины] не работает. Линия отключена с той стороны. Сработала автоматика. <…> Сейчас для собственных нужд станция получает электроэнергию по Ферросплавной линии электропередачи 330 кВ», — сказал он.