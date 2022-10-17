В Европарламенте считают, что Украина могла бы «одалживать» оружие у стран Евросоюза

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Европарламента по вопросам внешней политики Дэвид Макаллистер (Христианско-демократический союз Германии) считает, что Украина могла бы «одалживать» вооружения у европейских стран. С таким предложением он выступил в опубликованном в понедельник интервью газете «Вельт».

«К дальнейшей поддержке [Украины со стороны ЕС] относится предложение Европарламента о том, чтобы Украина брала во временное пользование современное оружие Запада. ЕС мог бы предоставить средства на оплату расходов по аренде», — утверждал Макаллистер.