В Европарламенте считают, что Украина могла бы «одалживать» оружие у стран Евросоюза
14:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель комитета Европарламента по вопросам внешней политики Дэвид Макаллистер (Христианско-демократический союз Германии) считает, что Украина могла бы «одалживать» вооружения у европейских стран. С таким предложением он выступил в опубликованном в понедельник интервью газете «Вельт».
«К дальнейшей поддержке [Украины со стороны ЕС] относится предложение Европарламента о том, чтобы Украина брала во временное пользование современное оружие Запада. ЕС мог бы предоставить средства на оплату расходов по аренде», — утверждал Макаллистер.
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